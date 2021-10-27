İSO Meclisi ekim ayı olağan toplantısı yapıldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İSO Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı, "İstikrarlı, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için fiyat istikrarı ve güvenin önemi" ana gündemiyle çevrim içi yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, enflasyon-kur-faiz göstergelerindeki değişimler nedeniyle geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlandıklarını belirterek, fiyat istikrarının ve güven ortamının önemine dikkati çekti.

Bahçıvan, ayrıca ilkini 2019 yılında "İSO 20.000 Üye Hatıra Ormanı" ile başlattıkları ağaçlandırma faaliyetini bu kez 120 bin fidanla "İSO-Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı" projesiyle daha da güçlendireceklerini ve fidan dikimini 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, İSO meclis üyeleri de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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