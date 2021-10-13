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İsmail Akbay adına Tirilye'de bilim buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İsmail Akbay adına Tirilye'de bilim buluşması

Mudanya Belediyesi, NASA'da görev yapan ilk Türk bilim adamı İsmail Akbay'ı, doğum günü olan 17 Ekimde Tirilye'de "Bilim Buluşması"nda anacak.

Mudanya Belediyesi, Nasa'da görev yapan ilk Türk bilim adamı İsmail Akbay'ı, doğum günü olan 17 Ekimde Tirilye'de "Bilim Buluşması"nda anacak.

Mudanya Belediyesi, Apollo 11 uzay aracının Ay'a tarihi yolculuğunun ve astronot Neil Armstrong'un "İnsan için küçük, insanlık için dev bir adım" dediği keşifte katkısı olan NASA'nın ilk Türk mühendisi İsmail Akbay anısına Tirilye'de Bilim Buluşması düzenliyor.

Trilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü ile birlikte düzenlenecek olan program, 17 Ekim Pazar günü Taş Mektep'te saat 14: 00'de "Kırılmayan Yumurta" çocuk atölyesi ile başlayacak. Ardından Tirilye Kültür Merkezi'nde saat 15: 30'da İlhan Vardar'ın "Astrolojiden Ufolojiye" ve 17: 00'da Mustafa Tolay'ın "Leonardo'nun Buluşları, Mühendislik ve Optik Çalışmaları" söyleşileri ile devam edecek. Son olarak Tirilye sahilinde saat 18: 30'da Atilla Tinkılıç tarafından "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirilecek. Tirilye Kültür Merkezi'nde 17-23 Ekim tarihleri arasında İsmail Akbay fotoğraf sergisi gezilebilecek. - BURSA

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