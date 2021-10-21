İskilip'te marketler denetlendi

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat ve gramaj denetimi yapıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde maketler, İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Son olarak gerçekleştirilen denetimlerde etiket, ambalajlar, kasa fiyatları ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ile fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Sülük, rutin denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Tarihi geçmiş ve bozuk ürün olup olmadığı konusunda oldukça hassas davrandığımız denetimlerde genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası ve özellikle yaşadığımız küresel salgın nedeni ile müşteri kapasitesi ile sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Halkımızın sağlığı için denetlemelerimiz devam edecektir" dedi. - ÇORUM

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