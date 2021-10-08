İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Gümrük muhafaza ekipleri ve Emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet sentetik nitelikli uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Gümrük muhafaza ekipleri ve Emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet sentetik nitelikli uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da emniyet birimlerine gelen ihbar, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Söz konusu ihbardaki bilgilerin değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi-NCTS) ile Liman ve Konteyner Takip sistemleri kullanılarak araştırma yürütüldü. Elde edilen bulgular sonucu İskenderun Limanı'nda nar ekşisi yüküyle bekletilen konteyner şüpheli bulundu.

Bunun üzerine Emniyet birimlerine de bilgi verilerek operasyon için harekete geçildi. Öncelikle riskli olarak değerlendirilen konteyner, x-ray taramasına sevk edildi. Burada konteynerin içindeki nar ekşisi şişelerinde şüpheli yoğunluk bulunduğu saptandı. Arama hangarına alınarak açılan konteynerdeki plastik nar ekşisi şişeleri içine konulmuş balonlarda yüzbinlerce uyuşturucu hap gizlendiği tespit edildi.

Söz konusu konteynerde, toplam 200 kilogram ağırlığında, 1 milyon 200 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: İskenderun'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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