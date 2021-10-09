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İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Başkan Vefa Pehlivan ile birlikte Ereğli ve Zonguldak Şubelerini ziyaret ederek Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundular.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Başkan Vefa Pehlivan ile birlikte Ereğli ve Zonguldak Şubelerini ziyaret ederek Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundular.

Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği yönetim kurulu gezisine Karadeniz Ereğli ile başladı. Burada Şube Başkanı Abdülkadir Çınar ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği yönetim kurulu şubede bir süre toplantı yaparak Organize sanayi Bölgesinde bulunan fabrika ziyaretlerinde bulundu. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi Organize sanayi bölgesinde bulunan gıda fabrikalarından enerji alt yapı fabrikalarına kadar birçok işletmeyi gezerek bilgiler aldılar.

Ardından Zonguldak'a geçen Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi Başkanı Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri burada İş hayatı ile ilgili bilgiler aldılar. Gezi programıyla ilgili açıklama yapan Vefa Pehlivan şunları kaydetti: "Zonguldak ve Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgeleri demir çelik sanayisi olarak ülkemizde önemli bir potansiyele sahip. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği şube ve üyelerimize ait fabrika ziyaretlerimizde Zonguldak ilimizde demir çelik sanayisinin gelişimi hakkında istişarelerde bulunduk. İthalat ve ihracatlar da yaşanan sorunları değerlendirdik. Demir ve çeliğin kaliteli olarak işlenmesi ve kullanım alanlarının genişlemesi ve yüksek kalite standartlarının takip edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Yatırım ve sanayi teşvikleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Gelişen teknoloji ile sanayilerde ve makinalardaki inavasyonları bu alanlarda ki AR-GE çalışmalarını değerlendirdik. Bölgede büyüyen sanayi ile birlikte ildeki istihdamın ve bunun komşu şehirlere olan etkilerini değerlendirdik. Devletimizin gerek Organize Sanayi Bölgelerinde gerek diğer alanlarda vermiş olduğu teşvik ve destekler ile yatırım yapıp ülkemizdeki yerli ve milli üretime katkıda bulunan müteşebbislere ve Devletimize teşekkür ediyorum." - DÜZCE

İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi

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Haber: İşadamları Ereğli ve Zonguldak'daki fabrikaları inceledi - Haberler Ekonomi
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