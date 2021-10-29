İş dünyası Sudan'da hayatın normale dönmesini bekliyor

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, askeri darbe girişiminin yaşandığı Sudan'da hayatın normale dönmesini ve demokratik bir hükümet kurulmasını beklediklerini söyledi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, Sudan'la ilgili yaptığı yazılı açıklamada ülkelerdeki yönetim değişikliklerinin her zaman demokratik yollarla yapılması gerektiğini belirterek, bu ve buna benzer darbe girişimlerini kabul etmediklerini ve kınadıklarını kaydetti. Sudan'ın Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Arslan, "Türk şirketleri olarak Sudan Cumhuriyeti'nde hayatın normale dönmesini ve demokratik bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz ve gelişmeleri endişeyle yakından takip ediyoruz. Sudan'da hayatın normale dönmesi sonucunda ülkenin kalkınmasına yönelik projelerde başta inşaat, alt yapı ve üst yapı, enerji, teknoloji, iletişim, sağlık, madencilik ve buna benzer birçok sektörlerde görev almaya hazırız. Türk şirketlerinin çatı kuruluşu olan SANKON, bu süreçte bütün birimleri ve imkanlarıyla Sudan halkının yanındadır" dedi.

Sudan'da geçtiğimiz günlerde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bir grup askerle Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşatmış ve zorunlu ikamete almıştı. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yaptığı açıklamada, konseyin ve geçici hükümetin feshedildiğini, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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