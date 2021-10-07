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Invamed- RD Global, Journal of Vascular Surgey'de yer aldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Invamed- RD Global, Journal of Vascular Surgey'de yer aldı

Dünyanın önde gelen Damar Cerrahisi dergileri arasında yer alan Journal of Vascular Surgey makalesinde, Kalp- Damar Cerrahisi ve Nöroradyoloji alanlarında tıbbi cihaz üreticisi olan Invamed- RD Global'in gelişmiş tasarımı ve güvenli uygulaması ile fark oluşturan Vasküler Kapama ve...

Dünyanın önde gelen Damar Cerrahisi dergileri arasında yer alan Journal of Vascular Surgey makalesinde, Kalp- Damar Cerrahisi ve Nöroradyoloji alanlarında tıbbi cihaz üreticisi olan Invamed- RD Global'in gelişmiş tasarımı ve güvenli uygulaması ile fark oluşturan Vasküler Kapama ve Embolizasyon Cihazına yer verdi.

Invamed- RD Global'den yapılan açıklamaya göre, özellikle uluslararası pazarda her geçen gün yerini sağlamlaştıran cihaz, klinik uygulamalar sonucu başarılı sonuçlar göstermeye devam ediyor.

Dünyada Turkish Glue olarak bilinen tedavi metodunun, geçen günlerde yayınlanan 5 yıllık klinik takip sonuçları, uzmanlarca kanıksanmış termal ablasyon ve radyofrekans gibi uygulanan temel tedavi metotlarını geride bırakıyor.

Bacak rahatsızlığından ülsere kadar çok çeşitli semptomlara neden olan ve dünya çapındaki yaygınlığı yüzde 80'in üzerinde olan Kronik Venöz Yetmezlik (CVI) hastalığı için uzmanlar tarafından her geçen gün yeni klinik çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

CVI tanılı hastalar üzerinde yapılan son çalışma, endovenöz ablasyonda düşük viskoziteli siyanoakrilat ve radyofrekans ablasyon (RFA) uygulanan hastalarda etkinlik karşılaştırılmasını değerlendiriyor. Bu çalışma ile 5 yıllık klinik takip raporları neticesinde açık ara fark ile Turkish Glue'nun başarısı gözler önüne seriliyor.

Uzmanlar, özellikle gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarının rapor edilmemesi ve düşük viskoziteli embolizasyon ajanının anında polimerizasyonu ile derin venöz sisteme yapıştırıcı yayılmasının en aza indirilmesiyle Türkiye'de üretilen düşük viskoziteli Turkish Glue'nun kullanımını destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed-RD Global Başkanı Raşit Dinç, global embolizasyon ürünleri teknolojisine kattığı inovatif girişimler nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

Dinç, "Sağlık sektörünün prestijli dergisi Journal of Vascular Surgey yayınladığı makalesinde dünyada Turkish Glue olarak bilinen tedavi metodunun 5 yıllık klinik takip sonuçlarının uzmanlardan tam not alması çalışma arkadaşlarım ve ülkem adına bana büyük gurur verdi." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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