İngiltere'ye 9,7 milyar sterlin hacminde dış yatırım yapılacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen yatırım zirvesi kapsamında, ülkeye toplam 9,7 milyar sterlin yabancı yatırımın yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İngiliz Başbakanlığından yapılan açıklamada, bugün Londra'da düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi" kapsamında, yabancı yatırımcıların ülkeye toplam 9,7 milyar sterlinlik yatırımın yapılması konusunda karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, zirve kapsamında yabancı yatırımcılarla toplam 18 ticaret ve yatırım anlaşmasının yapıldığı, yatırımların sonucunda İngiltere'de 30 bin kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dünyanın en iyi yatırımcıları, geleceğin endüstrilerinde büyüme ve yenilik için İngiltere'deki muazzam potansiyeli gördüler. Bugün güvence altına aldığımız 9,7 milyar sterlinlik yeni yatırım, ekonomik toparlanmamızı güçlendirecek, binlerce iş yaratacak ve ülke genelinde seviye atlamaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadele için 400 milyon sterlin değerinde ortaklık

Öte yandan, İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.

Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere ile olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor." dedi.