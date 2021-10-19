İngiltere'de şirketlerin çevresel etki bildiriminde bulunmaları zorunlu hale getiriliyor

İngiliz hükümeti tarafından ülkede faaliyette bulunan şirketlere, yatırımlarına ilişkin çevresel etki bildiriminde bulunma zorunluluğu getirileceği bildirildi.

İngiltere'de Hazine'den yapılan açıklamada, getirilecek sürdürülebilirlik bildirim zorunluluğu (SDR) ile şirketlerin herhangi bir yatırım ürünü yoluyla finanse ettikleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemesinin ve bildirmesinin gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, emeklilik ve varlık yönetim fonları da dahil tüm yatırım ürünlerinin çevresel etki bildirim zorunluluğu kapsamına alındığı belirtildi.

Hazinenin açıklamasında ayrıca, uygulama kapsamında, ülkede faaliyette bulunan şirketlerin net sıfır karbon salımı planlarına geçiş süreçlerini de düzgün ve dayanaklı bir şekilde anlatmasının gerekeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu uygulama ile şirketlerin çevresel etkilerine ilişkin gerçeklikten uzak hedefler koymasının önüne geçilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakan Rishi Sunak, sürdürülebilirliğin yatırım kararlarının önemli bir bileşeni olmasını istediklerini belirterek, "Planımız, yatırımcıları daha fazla çevre odaklı kararlar almaları için doğru bilgilerle donatmak. Yeşil finans alanında zaten bir dünya lideriyiz. Bu yol haritası bize sürdürülebilirlik için ekonomiyi güçlendirecek, gezegeni koruyacak ve net sıfır hedeflerimizi destekleyecek yeni küresel standartları belirleme fırsatı verecek." değerlendirmesinde bulundu.