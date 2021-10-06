İngiltere'de enerji yoğun endüstrilerden hükümete yardım talebi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de enerji yoğun endüstrilerden hükümete yardım talebi

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere'de enerji yoğun endüstrilerden hükümete yardım talebi

İngiltere'de enerji yoğun endüstrileri temsil eden çatı kuruluş hızla artan enerji fiyatları nedeniyle İngiliz hükümetinden yardım talep etti.

İngiltere'de enerji yoğun endüstrileri temsil eden çatı kuruluş hızla artan enerji fiyatları nedeniyle İngiliz hükümetinden yardım talep etti.

İngiltere'de üretimi yüksek miktarda enerjiye bağımlı şirketleri temsil eden çatı kuruluşu The Energy Intensive User Group (EIG) tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz fiyatlarındaki sert artışın ardından İngiliz hükümetinin devreye girerek ekonomi için hayati önemde olan bu şirketlere yardım etmesi gerektiğini bildirildi.

Ülkede çelik, seramik, gübre, kağıt, cam, çimento gibi birçok farklı ürünü üreten şirketleri temsil eden grubunun açıklamasında, talebin zirve yaptığı bir dönemde yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle ülkede çelik üretiminin durma noktasına geldiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Energy Intensive Users Group Başkanı Richard Leese, "Enerji maliyetlerindeki astronomik artışların gübre ve çelik sektörlerindeki üretim üzerindeki etkisini gördük." dedi.

Olası daha büyük enerji kaynaklı ekonomik krizin uyarısını yapan Leese, "Enerji yoğun endüstrilerin çok sayıda temel yerli ürün ürettiği ve pek çok tedarik zinciriyle içsel olarak bağlantılı olduğu göz önüne alındığında, kimse bu kış diğer endüstrilerde bir krizin tekrarlanmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

İngiltere'de doğalgaz fiyatı sadece son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 37 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son bir ayda hızla yükselen enerji fiyatların müşterilerine yansıtmakta zorlanan ve mali dengeleri bozulan 9 enerji şirketi (Avro Energy), People's Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga) iflas etmişti.

İngiltere'de son dönemde arz- talep dengesizliği kaynaklı hızla artan enerji fiyatları nedeniyle, hane başına ortalama yıllık 139 sterlinlik ek fatura artışının bu yılın ekim ayında faturalara yansıtılması bekleniyor.

İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından uygulanan düzenlemeye göre, İngiltere'de enerji şirketleri, standart tarifeyi kullanan tüketicilerin faturalarını yıllık en fazla 1.138 sterline kadar artırabiliyor.

Denetim kuruluşu tarafından tüketici haklarının korunmasını amaçlayan düzenlemendeki üst fiyat limitinin bu ay içerisinde 1.277 sterlin seviyesine yükseltilmesi planlanıyor.

İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez 2019 yılının ocak ayında devre girmiş, üst fiyat limiti bu zamana her yıl iki kez olmak üzere yeniden değerlendirilmişti.

İngiliz hükümeti çözüm arayışında

???????

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Muslera Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere'de enerji yoğun endüstrilerden hükümete yardım talebi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:42:40. #1.17#