İngiltere'de enerji faturaları 2022 baharında yüzde 30 artabilir

Küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık ve ülkedeki enerji şirketlerinin içinde bulunduğu zorlu mali süreç nedeniyle İngiltere'de hanelerin enerji faturalarının gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.

Araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından yapılan açıklamada, İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından belirlenen enerji faturalarındaki üst limitin gelecek nisanda yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cornwall Insight Kıdemli Danışmanı Craig Lowrey, "Bu rakamlar, en son varsayılan tarife üst sınırı tahminimizden bu yana geçen dönemdeki önemli artışları yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Lowrey, ayrıca enerji fiyatlarındaki rekor seviyelerin ve oynaklıkların görülmeye devam etmesi halinde enerji sektöründe konsolidasyonların olmasının beklendiğini kaydetti.

Ofgem, artan enerji fiyatlarından zarar görülmemesi için hane başına yıllık fatura üst limitini 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1277 sterlin seviyesinde belirlemişti.

İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez 2019 yılının ocak ayında devre girmiş, bu zamana kadar yılda iki kez yeniden değerlendirilmişti.

9 enerji şirketi iflas etti

Son bir ayda hızla yükselen enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmakta zorlanan ve mali dengeleri bozulan 9 enerji şirketi (Avro Energy, People's Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga) iflas etmişti.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti.