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İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

İngiliz hükümeti, Noel öncesinde domuz kesimi için 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini bildirildi.

İngiliz hükümeti, Noel öncesinde domuz kesimi için 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini bildirildi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice yaptığı açıklamada, Noel öncesinde artan et talebinin karşılanması için domuz kesiminin yapıldığı mezbahalarda çalıştırılmak üzere 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini belirtti.

Eustice, "Yapacağımız şey, kasapların ve domuz kesiminde çalışanların mevsimlik İşçi programı kapsamında altı aya kadar geçici olarak ülkeye gelmelerine izin vermek. Bu izni vermek, şu anda çiftliklerdeki domuz birikimiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Eustice, İngiltere'de domuz besiciliği ve kesiminde çalışan çok sayıda AB vatandaşının salgın nedeniyle ülkelerine gittiğini bir daha İngiltere'ye dönmediğini belirtti.

İngiliz Ulusal Domuz Besiciliği Derneği'nin verilerine göre, ülkede kesilmeyi bekleyen domuz sayısı yaklaşık 120 bin seviyesinde.

Ülkede, Brexit sonrasında, yeterli kalifiye elaman bulunmaması nedeniyle başta nakliye olmak üzere birçok sektörde tedarik ve üretim sorunu yaşanıyor.

Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede ithalatı yapılan ürünlerin şimdiden limanlarda birikmeye başladığı, lojistik dağıtımın etkin şekilde yapılamadığı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerler ile dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini belirtmişti.

ONS verilerine göre, geçen 2 hafta boyunca ülkedeki her 6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine, tüketicilerin yüzde 25'i ise gıda dışındaki ürünleri ulaşamamıştı.

İngiliz Petrol Perakendecileri Derneği'nin (PRA) 12 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre de başkent Londra ve ülkenin güneydoğu bölgesinde yer alan benzin istasyonlarının yüzde 10'unda akaryakıt bulunmuyor.

İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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