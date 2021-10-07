İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

İngiliz denetim kuruluşu FCA'den yapılan açıklamada, bankanın 7 Kasım 2013 ile 23 Haziran 2016 tarihleri ??arasında Fowler Oldfield LTD'nin hesabıyla ilgili olarak kara para aklama karşıtı mevzuatın gerekliliklerine uymadığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FCA savcısı Clare Montgomery, şirketin kurumsal müşteri olarak kabul edildiğinde tahmini cirosunun yılda 15 milyon sterlin olduğunu ve yaklaşık 5 yıl boyunca hesaba 365 milyon sterlin yatırıldığı kaydedildi.

Bankanın "hesaba nakit yatırılmasını kabul etmemesi gerektiği"nin hatırlatıldığı açıklamada, bunun aksine bankanın toplam meblağın yaklaşık 265 milyon sterlinlik kısmını nakit olarak hesaba geçtiğine vurgu yapıldı.

Bankaya ne kadar para cezası verileceğine ilişkin bilgi verilmezken, İngiliz basınında konuya yakın avukatların kararın ardından "büyük bir para cezası" beklediği ifade edildi.

NatWest'ten yapılan açıklamada, "2012 ile 2016 yılları arasında müşterilerimizden birinin kara para aklamasını yeterince izleyemediği ve dolayısıyla engelleyemediği için çok üzgünüz." İfadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bankanı üst yöneticisi Alison Rose ise "NatWest'in mali suçları tespit etme ve önleme konusunda hayati bir rolü var. Üçüncü şahıslar tarafından kara para aklamayı önleme sorumluluğumuzu son derece ciddiye alıyoruz." İfadelerini kullandı.

2008 finansal krizinin ardından 45 milyar sterlin karşılığında İngiliz hükümeti tarafından kurtarılan bankanın hisselerinin yüzde 55'i halen kamuya ait.