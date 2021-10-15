İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Ocasso Mobilya firmasında görev yapacak 25 personel alımıyla ilgili duyuru yaptı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Ocasso Mobilya firmasında görev yapacak 25 personel alımıyla ilgili duyuru yaptı.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İnegöl'de Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere 25 personel alımı yapılacağı hakkında yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Ocaso Mobilya, farklı alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere 1 denetimli dış ticaret uzmanı, 1 tecrübeli kalite kontrol uzmanı, 1 lojsitik uzmanı, 1 maliyet muhasebesi uzmanı, 2 genel muhasebe uzmanı, 1 iç mimar, 1 planlama personeli, 1 satın alma personeli, 2 sevkiyat personeli, 7 ambalaj personeli ve 7 mobilya montaj personeli alınacak. Başvuracak bay ve bayan adayların 18-45 yaş aralığında olması ve erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan kişiler olması gerektiği belirtildi. Firma toplamda 25 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Ekim Salı günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Vali'nin '4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz' sözlerine ilişkin sektörden yeni açıklama: Acil 200 kişi aranıyor

Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine ilişkin sektörden yeni açıklama: Acil 200 kişi aranıyor

 Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Nihal Yalçın Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Elmas Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:59:05. #1.17#