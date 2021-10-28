İnegöl Belediyesi, bilgi ve belge yönetim personeli alımı yapacak

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyede çalışmak üzere bilgi ve belge yönetim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, belediye bünyesinde çalışacak 1 personel alımı yapılacağına dair duyuru yaptı. Açıklamada, "Belediyemize 1 bilgi ve belge yönetim personeli alınacak. Başvuracak adaylarda erkek olması durumunda askerlikle ilişiği olmayan kişiler tercih edilirken, aynı zamanda bilgi ve belge yönetimi mezunu olmak (kütüphaneci), kamu kütüphanelerinde stajını tamamlamış olmak, bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, tercihen belediye mevzuatını bilen ve vardiyalı sistemde çalışabilecek 1 personel alımı yapılacak" ifadelerinde yer verildi.

Başvurular 5 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No: 9/1 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Merkezi zemin katında bulunan personel hizmetlerine yapılabilecek. Aynı zamanda personelhizmetleri@inegol.bel.tr adresinden online başvuru ve ayrıntılı bilgi için 153 Çözüm Merkezinden bilgi alınabilecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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