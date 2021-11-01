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İndirim çadırları ziyaretçileri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İndirim çadırları ziyaretçileri bekliyor

Highway Outlet, düzenlediği panayırda ekstra indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.

BOLU (İHA) - Highway Outlet, düzenlediği panayırda ekstra indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.

Bolu'da Tem Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol Alışveriş Merkezi olan Highway AVM'de dünyaca ünlü ürünlerin ekstra indirimli ürünleri, kurulacak olan indirim panayırında satışa sunulacak. 1 Kasım'da başlayan ve bir ay boyunca devam edecek olan panayırda mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, ünlü markalar en seçkin ürünlerini outlet fiyatlarının da altında ekstra indirim fırsatları ile müşterilerle buluşturacak. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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