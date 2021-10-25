İNDER Başkan Durbakayım: "Faiz indirimi kamu bankalarıyla sınırlı kalmamalı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut kredi faizlerindeki indirimin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması gerektiğini bildirdi.

Durbakayım, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin son kararı sonrası ilk olumlu tepkinin kamu bankalarından geldiğini aktardı.

Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansımasının geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çok olumlu olacağını kaydeden Durbakayım, "Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Durabakayım, faiz indiriminin birinci el konutlara yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0,99'un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranı yüzde 0,80'lere kadar çekebilir."

Durbakayım, faiz indirimlerinin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması ve özel bankaların da taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.