İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

Kuraklıktan dolayı verimi düşen incirin fiyatı tavan yaparak geçen seneye göre yüzde 25 artarak kilogramı 60 liraya yükseldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kuraklıktan dolayı verimi düşen incirin fiyatı tavan yaparak geçen seneye göre yüzde 25 artarak kilogramı 60 liraya yükseldi.

Halk arasında incirin başkenti olarak anılan Aydın'da havaların kurak gitmesi, incirdeki verimi düşürdü. Bahçelerden toplanan ürünün az olmasıyla birlikte tezgahlardaki kuru incir fiyatları, geçen seneye göre yüzde 25'lere varan oranla artış gösterdi. Eskişehir'deki kuruyemişçiler, ihracatın fazla olmasının da iç piyasadaki ürünün fiyat artışında etkisi olduğunu belirtti.

Eskişehir'de kuruyemişçilik yapan Enver Özdil, geçen seneye göre incirin kilosunun yüzde 25 arttığını söyledi. İncirin fiyatının pahalı olmasının sebeplerini anlatan Özdil, "Eylül ayının başından beri yeni mahsul incir geldi. İncirlerimiz Aydın ve ilçelerinden geliyor. Fiyatları geçen seneye oranla yüzde 25 civarında arttı. Bu sene incirde verimin az olması ve ihracatın fazla olması iç piyasadaki ürünün fiyatını arttırdı. Havalar kurak gittiği için hem incir az oldu hem de içinden kalitesiz çok çıktı. O sebeple geçen sene 40-45 liraya sattığımız inciri bu sene 60 lira bandında satıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Demet Akalın
Spor Burak Elmas Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Demir Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:57:35. #1.12#