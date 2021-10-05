SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, nüfus artışına rağmen son 17 yılda 654 bin çiftçinin üretimden koptuğunu söyledi.

Cahit İncefikir, dernek binasında ' Türkiye'nin tarımı' konulu basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin tarımda dışa bağımlı bir hale geldiğini söyleyen İncefikir, "Türkiye, dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olma konumunu kaybetmiştir. Ülkemiz tarımsal girdiler ve temel gıda ürünlerinde büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Aşırı kuraklığın eklenmesi de üreticilerimizi fazlasıyla mağdur etmektedir. Üreticilerimiz kazanırsa, ülkemiz kazanır ve toplumumuz makul fiyatlarla satılan gıda ürünlerine her zaman kolayca erişebilir" diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 18 yılda 3 milyon 443 bin hektar alanın tarımdan çıktığını belirten İncefikir, "2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar olan tarım alanlarımız 2020 yılında 37 milyon 753 bin hektara gerilemiştir. Üretimden çıkan tarım alanı 3 milyon 443 bin hektara denk gelmektedir. Bu alan Ankara ve İstanbul'un toplam yüzölçümünden büyüktür. Çiftçi sayısı 2003 yılında nüfusumuz 67,2 milyon iken 2 milyon 765 bindi. 2020 yılına geldiğimizde 83,6 milyon nüfusa ulaşmamıza rağmen çiftçi sayımız 2 milyon 111 bine düşmüştür. Yani nüfusumuz 16,4 milyon artarken 654 bin çiftçi üretimden kopmuştur" ifadelerini kullandı.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. - ADANA

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