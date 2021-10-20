IMF Başekonomisti Gopinath gelecek yıl fondan ayrılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Başekonomisti ve Araştırma Birimi Direktörü Gita Gopinath'ın Ocak 2022'de fondan ayrılmayı ve kamu hizmeti izni sona erdiğinde planlandığı gibi Harvard Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne geri dönmeyi planladığını duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, Harvard Üniversitesi'nin Gopinath'ın izin süresini istisnai olarak bir yıl daha uzattığını ve IMF'de 3 yıl başekonomist olarak hizmet vermesine izin verdiği anımsatıldı.

Fonun ilk kadın başekonomisti Gopinath, Ekim 2018'de IMF bünyesinde çalışmaya başlamış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra iklim değişikliğine yönelik fonun yeni analitik araştırmalarına öncülük etmişti.

ABD'de basınında yer alan haberler de, Gopinath'ın fondan ayrılışının IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da adının karıştığı Dünya Bankası'ndaki veri usulsüzlüğü skandalıyla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Dünya Bankası, 16 Eylül'de, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.

IMF İcra Kurulu, yapılan incelemelerde sunulan bilgilerin, IMF Başkanı Georgieva'nın Dünya Bankası Üst Yöneticisi (CEO) olduğu dönemde 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda uygunsuz bir rol oynadığını kesin olarak göstermediğini belirterek, Georgieva'nın liderliğine olan güvenin bir kez daha teyit edildiğini bildirmişti.