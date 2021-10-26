İlimtepe Millet Bahçesi için ihale gerçekleştiriyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez'de 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi geçekleştiriliyor.

TOKİ tarafından Körfez İlimtepe'de yapılması planlanan millet bahçesinin ihalesi yarın 27 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te TOKİ'de yapılacak. 400 dönüm arazi üzerinde yapılacak millet bahçesi Körfez'e nefes aldıracak. 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek Körfez İlimtepe Millet Bahçesi için ihale sonrası 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Millet Bahçesi içerisinde seyir terasları, macera parkı, kır lokantası, seyir terasları, spor alanları, paintball alanı, zipline parkuru, dinlenme alanları, ve yürüyüş yolları yer alacak. - KOCAELİ

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