Yeni benzin zamlarından sonra İl İl Benzin Fiyatları 2021: İllere göre benzin fiyatları ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir benzin fiyatları kaç TL? merak ediliyor. Peki, son zamlardan sonra İl İl Benzin Fiyatları 2021: İllere göre benzin fiyatları ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir benzin fiyatları kaç TL? Fiyatlar illere göre neden farklı Detaylar haberimizde...

İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. Son zamlardan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları merak konusu oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.

BENZİN FİYATLARI İLLERE GÖRE NEDEN FARKLI?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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