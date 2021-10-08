İl Başkanı Yıldırım'dan müjde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Başkanı Yıldırım'dan müjde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İl Başkanı Yıldırım'dan müjde

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin kent merkezinde 3'üncü şubesini açmaya sayılı günler kaldığı söylerken, açılacak olan marketin aynı zamanda Türkiye çapında 500'üncü market olacağını vurguladı.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin kent merkezinde 3'üncü şubesini açmaya sayılı günler kaldığı söylerken, açılacak olan marketin aynı zamanda Türkiye çapında 500'üncü market olacağını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şu an Türkiye genelinde 480 şubeye ulaşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerin 500'üncü şubesini Bilecik'te açmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz tarafından geçtiğimiz yıl 49'uncu şubesini Bilecik kent merkezinde açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri daha sonra bir şube daha açarak sayısını 2'ye çıkardı. Şuan 480 şubesi bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 500'üncü şubesi Ertuğrulgazi Mahallemizde açmayı hedefliyor" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

 Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen Ezgi Mola Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İl Başkanı Yıldırım'dan müjde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:56:27. #1.12#