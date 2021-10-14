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İklim krizi kahvenin tadını kaçırdı, fiyatı cep yakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İklim krizi kahvenin tadını kaçırdı, fiyatı cep yakıyor

Brezilyada yaşanan iklim krizinin etkisiyle kahve fiyatları yüzde 50 arttı.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Brezilyada yaşanan iklim krizinin etkisiyle kahve fiyatları yüzde 50 arttı. Kilosu 60 liradan atılan kahvenin fiyatı 90 liraya yükseldi.

Brezilya'da yaşanan iklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde yüzde 50 zamlanan kahve fiyatları cep yakıyor. Üretimi ve tedariki zorlaşan kahvenin, artan fiyatından dolayı tüketimi de zorlaşır oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Eminönü'ndeki kahve satıcıları, üreticilerden 100 kilo kahve almak istediklerinde geri dönüş olarak 30-35 kilo gönderdiklerini belirtiyorlar.

"Talep karşılanmaz ise bir kahve krizinin olacağını düşünüyorum"

İşletmelerinde Türk kahvesi ve Osmanlı kahvesi sattıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, "Bu sene kahveye iki kere yüklü bir zam geldi. Yaklaşık 6 ay önce kilosunu 60 TL'den sattığımız Türk kahvesinin şu anki kilosu 90 TL. Toptancılara sorduğumuz da ise Brezilya'da çok kısıtlı ürün aldıklarını ve ürünün az olduğunu söylüyorlar. Bununda fiyatlara yansıdığını söylüyorlar. Bizlerde üretici firmalardan toptan kahve istediğimiz zaman 100 kilo istiyorsak 20-25 kilo gönderiyorlar. Bu fiyatlarda kalacak mı kalmayacak mı bunun bilincinde değiliz. Türkiye'de kahve tüketimi eskiye göre çok fazla arttı ve bu talep karşılanmaz ise bir kahve krizinin olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kahve artık lüks tüketim oldu"

Vatandaşın kahveyi kilo yerine gramla aldığını vurgulayan Yavuzer, "Önceden yarım kilo ya da bir kilo kahve alan vatandaşlar artık en az 10 TL'lik kahve alıyor. 1 kilo kahve 90 TL ise artık lüks tüketim oldu diyebiliriz. Üretici firmalar, stok mu yapıyor ya da az mı satmak istiyor bunu bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Fiyatlar artsa da vatandaş kahveden vazgeçmiyor. Kahve sever Bilal Bektaş, sık sık kahve tükettiğini belirterek, "Her geldiğimizde kahve alıyoruz. Kahveyi sürekli tüketiyoruz. Bu sefer arabayla döneceğimiz için çok fazla almayacağım. 1 kilogram kahve alacağım" dedi. - İSTANBUL

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