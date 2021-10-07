IIF'den 'Dünya ekonomisinin salgın şokundan senkronize bir toparlanma göstermesi olası değil' değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
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IIF'den "Dünya ekonomisinin salgın şokundan senkronize bir toparlanma göstermesi olası değil" değerlendirmesi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
IIF'den

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), küresel ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yaşanan ekonomik toparlanmanın her ülkede farklı olmasının beklendiğini duyurdu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), küresel ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yaşanan ekonomik toparlanmanın her ülkede farklı olmasının beklendiğini duyurdu.

IIF'nin yayımladığı raporda, geçen yıl yaşanan yüzde 3,3'lük daralmanın ardından küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Güçlü büyümeye rağmen beklentilerin dengesiz ve kırılgan olduğu belirtilen raporda, dünya ekonomisinin Kovid-19 şokundan senkronize bir toparlanma göstermesinin olası olmadığı kaydedildi.

Raporda, "Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler güçlü kalırken, politika desteğinin erken geri çekilmesi ve aşılardaki önemli farklılıklar nedeniyle gelişen ekonomilerde kırılgan ve eşit olmayan bir toparlanma görüyoruz." denildi.

Birçok ülkede büyümenin gerçek faaliyet genişlemesine kıyasla istatistiksel etkiler tarafından yönlendirildiği belirtilen raporda, 2020'den gelen güçlü baz etkilerinin görünümde önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Raporda, Çin'de büyümenin daha da zayıflamasının gelişen ekonomiler üzerinde önemli etkilere sahip olabileceğine işaret edilerek, beklenen küresel likidite sıkılaşmasına rağmen hala varlık alımlarının azaltılmasının pek olası görünmediği aktarıldı.

Raporda, enflasyon endişelerinin küresel olarak arttığı ancak küresel tedarik zinciri kesintileriyle son fiyat dinamiklerini yönlendiren geçici bileşenlerin enflasyonist baskılara katkıda bulunmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Ülkelerin ekonomik görünümlerine yönelik tahminlere de yer verilen raporda, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9, 2022'de ise yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9 ve gelecek yıl yüzde 4'lük büyüme performansı göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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Haber: IIF'den 'Dünya ekonomisinin salgın şokundan senkronize bir toparlanma göstermesi olası değil' değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
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