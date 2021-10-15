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İhracatçının finansman sorununun çözümü için İGE kuruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İhracatçının finansman sorununun çözümü için İGE kuruldu

TİCARET Bakanlığı koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

TİCARET Bakanlığı koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Orta Vadeli Program (2022-2024) kapsamında, 2021 yılında ihracatın yüzde 24,4 oranında artışla 211 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmesinin tahmin edildiği, 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğü belirtilerek, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 oranında, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında rekor bir büyüme kaydetmiştir. Mal ve hizmet ihracatımızın büyüme oranına katkısı 10,8 yüzde puan olarak kaydedilmiştir. Verilerde de görüleceği üzere ihracat ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamakta ve büyüklüğü ölçüsünde büyümeye pozitif etki yaratmaktadır" denildi.

'İHRACATÇILAR, KREDİ ALMAK İÇİN İPOTEK VERMEK ZORUNDA KALMAYACAK'

İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılmasının elzem bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhracatın tabana yayılması misyonunda atılacak en önemli adım da firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılmasıdır. Buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasıdır. İGE, sadece ihracatçıların erişimine açık olan, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon kuruluşudur. İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılarımızın krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacaktır. Bu vesileyle, ihracatçılarımız kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak; teminat sorunu çözülmüş olacaktır. Şirket, öncelikle 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yüzde 95, Eximbank'ın yüzde 5 ortaklığı ile 14 Ekim 2021 tarihinde kurulmuştur. İlerleyen dönemde 61 tane ihracatçı birliğimizin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmalarımız devam etmektedir. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir 'İhracat Kredi Garanti Fonu', küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde arttırılmasına büyük katkı verecektir."


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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