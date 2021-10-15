İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracak İhracat Geliştirme A.Ş. kuruldu - Haberler Ekonomi
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İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracak İhracat Geliştirme A.Ş. kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracak İhracat Geliştirme A.Ş. kuruldu

İhracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırılması amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İhracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırılması amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İhracatın ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlaması ve büyüklüğü ölçüsünde büyümeye pozitif etki etmesinin sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önemli pozisyonda yer alıyor. İhracatın tabana yayılmasında atılacak önemli adımlar arasında ise firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması yer alıyor. Bu duruma yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ise ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması.

Bu kapsamda sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İhracatçıların kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak

10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ve Eximbank'ın ortaklığı ile 14 Ekim'de kurulan İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişmeleri kefalet suretiyle sağlanacak. Buna göre ihracatçıların kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayarak teminat sorununa çözüm olması hedefleniyor.

İhracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı sağlaması amaçlanıyor

İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış 'İhracat Kredi Garanti Fonu'nun, küçük ölçekli firmaların ise ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı sağlaması amaçlanıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldıracak İhracat Geliştirme A.Ş. kuruldu - Haberler Ekonomi
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