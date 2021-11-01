İhracat Akademisi'nden mezun olanlara sertifikaları verildi

İPEKYOLU, VAN (İHA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile Gaziantep'te faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla başlatılan İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifika verildi.

Gaziantep'te 2 ay boyunca devam eden projede, kursiyerlere yönelik, pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında fiziksel ve online ortamda eğitim programları düzenlendi.

Proje kapsamında gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya-plastik ve yazılım olmak üzere 5 farklı kümeden katılımcı 13 firma yer aldı.

İhracat Akademisi ile teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerlerin edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış yapmaları ve önemli ticaret köprüleri geliştirmeleri sağlandı.

Katılımcı kursiyerler, aldıkları eğitim ile birlikte akademinin verimli geçtiğini bu kapsamda yapılan pazar araştırmaları ile kazançlı bir şekilde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek yaptıkları ihracat ile yeni pazarlara açılmış olmanın memnuniyetini dile getirdiler. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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