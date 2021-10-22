Iğdır'da kazanlar patlıcan reçeli için kaynamaya başladı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kadınlar, geleneksel olarak kışın tüketilmek üzere sonbaharda hazırlanan patlıcan reçeli yapımına başladı.

Kentte genellikle sonbaharda yapılıp kışın tüketilmek üzere saklanan patlıcan reçeli, kadınların zorlu çalışması sonucu hazırlanıyor.

Her hasadın ardından seçilerek toplanan patlıcanlar, Iğdırlı kadınların ellerinde geçirilen işlemlerin ardından reçele dönüşüp depolanırken bir yandan da kadınların ailelerine maddi gelir sağlıyor.

Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sevda Çakmak, AA muhabirine, geçmişte annelerinin kış hazırlığı için patlıcan reçeli ve bu tarzda ürünleri hazırladıklarını söyledi.

Özellikle sonbaharda uzun kış ayları için hazırlıkların sürdürüldüğünü belirten Çakmak, "Geçişmişte bu ürünleri hediyelik ve kış ihtiyacımızı karşılamak için yapıyorduk, şimdi ise 7 kadın bir araya geldik ve bir kooperatif kurduk, patlıcan reçeli başta olmak üzere yöresel lezzetlerimizi ticari gelir elde etmek için yapıyoruz. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomilerine katkı sunuyor, evlerinde öğrenci çocukları olan kadınlarımız çocuklarının ihtiyacını buradan elde ettikleri gelirle karşılıyor." dedi.

Çakmak, patlıcan reçelinin Iğdır'da asırlardır üretilen yöreye özgü lezzetlerden olduğunu ve yoğun talep gördüğünü aktararak, "Patlıcan reçeli yöremize özgü, vazgeçemediğimiz bir üründür. Şu anda yapılma sezonu, bu ürünü üretmeye başladık." diye konuştu.

Rabia Gülbakan ise patlıcan reçelinin dikkati çekici bir lezzet olduğunu aktararak bu reçelin yapılışına ilişkin şunları kaydetti:

"Patlıcanlarımızı tarladan topladıktan sonra soyuyoruz, bunu tuzlu suda bir gece bekletiyoruz. Tuzlu sudan aldığımız patlıcanları iyice yıkıyoruz, suda haşlıyoruz, haşladığımız patlıcanları soğuk suyla şokladıktan sonra iyice sıkarak kazanlarda kaynatılan şerbetin içine bırakıyoruz. Burada yaklaşık 4-5 saat kaynadıktan sonra oluşan reçeli sıcak şekilde şişeleyerek vakumlamasını sağlayıp hazır hale getiriyoruz."