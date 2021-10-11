IAS Güney Kore ve partneri Dfocus, Hyundai Motor Company & GwangJu Global Motors (GGM) ortaklığındaki otomotiv projesini başarı ile tamamlarken, firmanın yeni nesil aracı Hyundai Casper, canias4.0 teknolojisi kullanılarak üretildi.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Güney Kore'de önemli bir başarıya daha imza attı.

canias4.0 teknolojileri markası ile firmaların Endüstri4.0 yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm çözümleri tek bir çatı altında sunan IAS, Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanıldığı, tam entegre, yeni nesil otomotiv üretim fabrikası GGM'deki projesini başarıyla tamamladı.

Firmanın caniasERP teknolojisini kullanarak ürettiği Hundai Casper aracı, kullanıcı ile buluşurken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in de tercihi olan araç, ülke gündemindeki en popüler ürünlerden biri haline geldi.

IAS Güney Kore ve partneri Dfocus, Hyundai Motor Company & GwangJu Global Motors'taki projesinin ilk faz çalışmalarına 2020 itibarıyla başladı. 2021 itibarıyla finans grubu modülleri, proje modülü ve insan kaynakları modülleri canlı olarak kullanılmaya başlandı. Eylül ayıyla beraber fabrikayla eş zamanlı olarak uçtan uca tüm üretim süreçleri canlı kullanıma alınarak proje başarıyla tamamlandı.

canias4.0 teknolojileri altında sunulan kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP kullanılarak üretilen Güney Kore'nin yeni nesil aracı Hyundai Casper, 1000 cc'lik motor hacmi ile compact SUV araç kategorisinde piyasaya sürüldü.

Hyundai, 2023'te Casper'ın elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor

Verilen bilgiye göre, Gwangju Global Motors fabrikasında üretilen Casper araçlarının yıllık kapasitesi 100 bin araç olarak planlandı.

"Case by Casper" sloganıyla tanıtılan ve ileri teknoloji ile üretilen yeni nesil otomotiv, kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Sadece aracın piyasaya sürüldüğü gün, 3 aylık üretim kapasitesinden daha fazla sipariş kaydı oluşturulduğu açıklandı.

Ülkede "Başkanın arabası" olarak anılan otomobilin aldığı olumlu tepkilerden büyük ölçüde etkilenen Hyundai, 2023'te Casper'ın elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

IAS Güney Kore ve partneri Dfocus ile başarılı bir çalışma gerçekleştiren Hyundai GGM, Güney Kore pazarı ve diğer ülkelerdeki benzer iş modelleri için bu projesini "referans proje" olarak kullanacağını açıkladı.