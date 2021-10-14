Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Ekonomi

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor Müşterilerini düşünen ustayı herkes takdir ediyor Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle, arızaları parçaları değiştirmek yerine onararak, vatandaşı büyük bir masraftan kurtarıyor.

BURSA (İHA) - Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Müşterilerini düşünen ustayı herkes takdir ediyor

BURSA - Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle, arızaları parçaları değiştirmek yerine onararak, vatandaşı büyük bir masraftan kurtarıyor.

Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır oto tamir işi yapan Kenan Günel (60), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasını tamir ediyor. Araç sahipleri arızalı şanzımanları değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu ise 33 bin lirayı buluyordu. Bursalı usta, bu tip arızaları makineyle tespit ederek tamir etmeye başladı. Böylece 33 bin liralık masrafı 12 bin liraya düşürdü. Bursa'da bu konuda tek olan Kenan Günel'e çevre illerden sürücüler tamir için araçlarını getiriyor. Araç sahipleri, Günel'in 33 bin liralık işi 12 bin liraya yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzun yıllardır tamir işiyle uğraştığını ifade eden oto tamircisi Kenan Günel, "İtalyan malı otomatik vites araçların robotik şanzıman arızalarını biz parça değiştirmeden tamir etmeye başladık. Bu parçanın değişmesi 33 bin lirayı buluyor, bu da araç sahiplerine çok geliyordu. Bir sistem geliştirip araçları makineye bağlıyor, arızayı tespit ediyoruz. Parçayı değiştirmeden 10 ila 12 bin lira arasında tamir yapıyoruz. Araç sahipleri 33 bin liralık arızanın 12 bin liraya hallolduğunu görünce bize hayır dua ediyor. Çevre vilayetlerden de müşterilerim var. İşimiz vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşımız kaliteli hizmeti daha uyguna alsın ve ülkemizin parası yurt dışına çıkmasın istiyoruz" dedi.

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Ekonomi Haberleri
İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam

İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam

 Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor

Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Sergen
Spor Burak Elmas Caner Erkin
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:08:03. #1.13#