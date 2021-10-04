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Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği projeyle Demirci'de, üreticiye 7 bin 500 adet hünnap fidanını dağıtarak destek sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği projeyle Demirci'de, üreticiye 7 bin 500 adet hünnap fidanını dağıtarak destek sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Demirci ilçesinde hünnap üreticilerine destek olmak amacıyla "Hünnap Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 7 bin 500 adet iri meyveli hünnap fidanı dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, projenin başladığı Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi'nde hünnap bahçelerinde üreticiyi ziyaret etti. Usta'ya, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Kırsal kalkınmayı sağlamak ve üretimi arttırmak amacıyla başlatılan projenin bugün üretici için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Projemiz, 2016 yılında üreticiye, 7 bin 500 adet iri meyveli hünnap fidanı dağıtılarak, 260 dönüm arazide başladı. Hünnap ağacının verdiği dip sürgünlerin üretilmesi bugün itibari ile hünnap üretimi 400 dönüme ulaştı. Hünnap bahçelerinin sulanması ile yaşanılan sıkıntılar da, atıl durumda bulunan kapalı sistem, sulama sisteminin onarılarak arazilerin sulama verimi arttırılmış, sulama ile üründeki verim artışı sağlandı" dedi.

Öte yandan hünnabın ulusal pazarın da gözdesi haline geldiğine dikkat çeken Usta, "Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri ile anlaşma sağlanarak Türkiye'nin her yerine Demirci Söğütçük hünnabı ulaşmaktadır. Bunun yanında Söğütçük Mahallemizde İzmir ve İstanbul haline de hünnaplar gönderilmektedir. Bu yıl 400 ton ürün hasat edilmesi beklenmektedir. Mahallemizde 2 ile 2 buçuk milyon TL gelir elde edileceği düşünülmektedir" dedi. - MANİSA

Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

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