Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı

Denizli'de bitkisel üretimi artırmak amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan uygulama projesi kapsamında Çal, Baklan ve Çivril İlçelerinde hububat üreticilerine yüzde 50 hibeli olarak Eminbey makarnalık buğday çeşidi tohumluk dağıtımı yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de bitkisel üretimi artırmak amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan uygulama projesi kapsamında Çal, Baklan ve Çivril İlçelerinde hububat üreticilerine yüzde 50 hibeli olarak Eminbey makarnalık buğday çeşidi tohumluk dağıtımı yapıldı.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, proje ile 100 ton tohumluğun üreticiye dağıtıldığını ve yaklaşık 5 bin dekarda ekimi yapılacağını belirterek, "Proje 2021-2022 üretim döneminde yeterli yağış alınamaması durumunda su kısıtlaması planlanan bölgede ve talep eden 484 üreticiyi kapsamaktadır. Bu proje ile tahıl üretiminin ve kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra uzun yıllar ayçiçeği üretimi yapılan bu alanlarda, Canavar otu ile bulaşık olan toprakların hububat ile münavebe edilmesi planlanmaktadır. Protein kalitesi yüksek olan çeşidin bölgede yaygın üretimi ile pazarlanmasına da olumlu yansıyacağı düşünülmektedir" İfadelerini kullandı. - DENİZLİ

Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı

Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Pakdemirli: '2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar...

Pakdemirli: "2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar...

 Pakdemirli: 'Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için...

Pakdemirli: "Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için...

 Bakan Pakdemirli: 'Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100...

Bakan Pakdemirli: "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title