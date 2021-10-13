Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden yapay zeka destekli iş güvenliği çözümü

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yapay zeka tabanlı çözümü WeSight'ta son aşamaya geldi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'in İstanbul Ümraniye'deki Ar-Ge Merkezi'nde görev alan mühendisler tarafından geliştirilen WeSight çözümü, madenler, şantiyeler ve üretim tesisleri gibi çalışma alanlarında, çalışan sağlığı ve güvenliği özelindeki aksaklıkları önlemeyi amaçlıyor.

WeSight, çalışanların koruyucu ekipman kullanımlarını, tehlikeli alanlara erişim ihlallerini ve kazalara yol açabilecek olayları izleyen, bilgisayar görüsü destekli bir teknolojik çözüm. Sistem herhangi bir risk veya ihlal tespit ettiğinde, yetkilileri otomatik olarak uyarıyor.

Kısa süre sonra pazara sunulması planlanan ürünün gerçek saha testleri, maden arama alanlarında devam ediyor.