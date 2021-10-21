Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor

Huawei'nin tanıttığı yeni akıllı telefonu nova 9, tasarımı, güçlü kamerası, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, 2016'daki ilk tanıtımından bu yana nova serisi sürekli olarak geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara iyi bir fotoğraf deneyimi vadediyor.

Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz orijinal renk kavisli ekran, güçlü işlemci, pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketicilere yönelik bir akıllı telefon haline getiriyor.

Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve büyük 1/2,8 inç sensörlü 32MP ön kamera ile donatıldı. Günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Buna Huawei'nin Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, ortaya gece fotoğrafçılığı için iyi bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor.

Huawei nova 9, geceleri fotoğraf çekerken olduğu kadar video çekerken de iyi performans gösteriyor. Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.

Yüksek kapasiteli 4300 mAh pil

Huawei nova, Starry Blue ve Black olmak üzere iki renk seçeneğinde ince, hafif tasarımıyla kullanıcının tarzını ifade etmeye yardımcı olacak bir aksesuar olarak ön plana çıkıyor. Gövdesinin hem ön hem de arka tarafı hafif kavisli olduğundan kullanımda daha ince ve rahat hissettiriyor. Nova 9, sadece 7,77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 gram ağırlığında.

Huawei nova 9'un amacı, pilin kullanıcısının yaşam hızına ayak uydurabilmesini sağlamak. Huawei nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip bulunuyor. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması ise sadece 15 dakika sürüyor.

Huawei nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Huawei nova 9 ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan ve performansı cihazı serin tutmak ve kusursuz bir şekilde uzun süreli çalışmasını sağlamak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemleri ile donatıldı.

1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç ekrana sahip Huawei nova 9, daha pürüzsüz ve daha sürükleyici görseller üretmek için 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızını, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Huawei nova 9, Huawei'nin gelişmiş soğutma çözümü ve AI teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 778G 4G mobil platformu sayesinde hem günlük görevlerde hem de eğlence sırasında hızlı, sorunsuz ve güçlü bir performans sunuyor.