Hopa'da kilogramı 5 liradan satılan hamsi, balıkçı tezgahında kuyruk oluşturdu - Haberler Ekonomi
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Hopa'da kilogramı 5 liradan satılan hamsi, balıkçı tezgahında kuyruk oluşturdu

AA / Yusuf Okur - Haberler | Ekonomi
Hopa'da kilogramı 5 liradan satılan hamsi, balıkçı tezgahında kuyruk oluşturdu

Artvin'in Hopa ilçesinde hamsinin kilogram fiyatının 5 liraya düşürülmesi nedeniyle balıkçı tezgahı önünde uzun kuyruk oluştu.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde hamsinin kilogram fiyatının 5 liraya düşürülmesi nedeniyle balıkçı tezgahı önünde uzun kuyruk oluştu.

İlçede 12 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, "Her eve balık girsin" düşüncesiyle kilogramı 15-20 liradan satılan hamsinin fiyatını bugüne özel 5 liraya düşürdü.

Belediye hoparlöründen de anons yaptıran Aksoy'un Kars Caddesi'ndeki dükkanının önü, kısa sürede vatandaşlarla doldu.

Uzun kuyruk oluşan tezgah önünde polis, zaman zaman vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı.

Serkan Aksoy, AA muhabirine, balıkçılığın dede ve baba mesleği olduğunu söyledi.

İlçede 5 yıldır belli dönemlerde hamsi kampanyası yaptığını belirten Aksoy, "Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz." dedi.

Aksoy, talebin yoğun olduğunu ifade ederek, "Burada kuyruklar oluşuyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat ederek satışımıza devam ediyoruz. Maskesi olmayan vatandaşımıza maske dağıtıyoruz." diye konuştu.

Hamsi satın alan Şefik Özkaya ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan vatandaşların bu kampanyayı değerlendirdiğini kaydederek, balığın taze ve güzel olduğuna işaret etti.

Suat Şimşek de hamsinin 5 liraya satıldığını duyunca hemen balıkçıya geldiğini ifade ederek, "Bu sezon balık aldım ama hiç bu kadar ucuz değildi. Ne kadar alabiliyorsak alacağız. Hoparlörden anons edildi. Duydum, geldim. Yoğunluk var. Sıraya girdik, bekliyoruz. Biz Karadenizliyiz, hamsiyi sofradan eksik etmeyiz. Yaz kış, ne zaman bulursak yeriz." dedi.

AA / Yusuf Okur - Ekonomi Haberleri
Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce vatandaş tezgahlara akın etti
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Haber: Hopa'da kilogramı 5 liradan satılan hamsi, balıkçı tezgahında kuyruk oluşturdu - Haberler Ekonomi
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