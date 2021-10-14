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Honda'nın Monkey modeli, yenilenen tasarımı ile Türkiye'de satışa sunuluyor

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Honda'nın Monkey modeli, yenilenen tasarımı ile Türkiye'de satışa sunuluyor

Honda'nın kompakt motosikleti Monkey, yenilenen tasarımı ile Türkiye'de satışa sunuluyor.

Honda'nın kompakt motosikleti Monkey, yenilenen tasarımı ile Türkiye'de satışa sunuluyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 5 vitesli şanzımanı ve Euro 5 uyumlu hava soğutmalı tamamen yeni motoru ile güncellenen Monkey, yeni iki aşamalı arka amortisörleri ile yol tutuşu ve sürüş konforu sunuyor.

Verimli yakıt tüketimi ve şık tasarımı ile dikkat çeken yeni Monkey, klasik muz sarı ve yeni eklenen inci parıltılı mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 16 Ekim'de 50 bin 250 TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde tüketiciler ile buluşacak.

Modern çizgilerle, ikonik görünümü de korunarak yeniden tasarlanan Monkey'nin farklı yaş grupları arasında beğeni kazanması hedefleniyor.

İki tekerlekli motosiklet kullanımı için kolaylık sağlayan Honda modeli olarak dikkat çeken Monkey, sürüş konforu, 5 vitesli şanzımanı ve Euro 5 uyumlu motorunun sunduğu yakıt ekonomisi ile de öne çıkıyor.

Retro görünümü ile modern şehir hayatının ihtiyaçlarını birleştiren başarılı tasarımı ile Monkey Honda bayilerinde tüketici ile buluşacak.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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