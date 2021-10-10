Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı

Honda Türkiye, prestijli sedan mirasını 40 yılı aşkın süredir devam ettiren Accord ile D segmentine yeniden giriş yaptı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, Civic'ten sonra Honda'nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile D segmentine güçlü bir geri dönüş yapmış oldu.

Honda'nın zamana meydan okuyan sedan modeli yeni Accord, Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle 16 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak. 2021 yılında 30 bin adetlik hedef ile kendi satış rekorunu kırmaya hazırlanan Honda Türkiye, bu hedefi doğrultusunda ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Honda Türkiye, sedan segmentindeki başarılı temsilcisi Civic'ten sonra geçen ay B segmentinde satışa sunduğu City ve şimdi de yeni Accord ile her segmentte sedan seçeneği sunma hedefine de ulaşmış oldu.

Açıklamada Honda Accord Türkiye tanıtımındaki konuşmasına yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirterek, Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi.

Tsumura, şunları kaydetti:

"Daha önce bahsettiğim gibi 'Honda'yla Gelecek' mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Özellikle Kovid-19 döneminde yüz yüze iletişimin zorluklarını yaşarken dijital çözümlere odaklandık. Dijitalleşme yatırımlarımız burada büyük bir role sahip oldu. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord'un yeniden Türkiye'de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord'u üretmek için ise AR-GE ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz."

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Yeni genel müdürlük binasında Honda Türkiye'nin satış & pazarlama, satış sonrası hizmetler, Honda akademi, motosiklet gelişim merkezi ve lojistik birimleri ile hizmet vereceğini bildiren Kılıçer, yeni ürün gamı ile pazarda daha güçlü bir yere sahip olacaklarını vurguladı.

10'uncu nesil Honda Accord

Verilen bilgiye göre, Accord'un 10'uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve dinamik sürüş sunan motor performansı ile dikkati çekiyor. 10'uncu nesil Honda Accord, "Her Yönüyle Prestijli" konsepti altında geliştirilirken, güçlü, kaliteli ve dinamik bir performans, çekici ve gelişmiş teknolojiler ile sınıfının standartlarını belirleyen üst düzey kaliteli sedan olmak üzere üç kilit kavrama odaklandı. Honda mühendisleri tarafından Accord'un 10'uncu nesli geliştirilirken, tasarım ve performansın her noktasında "Mutlak Güven" hedeflendi.

Detaylı çizgiler ve tasarıma gösterilen özen, gelişmiş sürüş dinamikleri, üstün malzeme kalitesi ve gelişmiş yakıt verimliliği olmak üzere karakteristik Accord nitelikleri korunurken, yeni nesilde, duyguları harekete geçiren daha çekici bir tasarım ve üst düzey kalite sunuluyor. Yeni nesil Honda Accord; bugüne kadar üretilen en çarpıcı Accord tasarımına sahip olması dışında üstün sürüş keyfiyle de segmentinde iddiasını güçlendiriyor. Estetik iç ve dış tasarımı, gelişmiş Honda teknolojileri içeren multimedya sistemi, Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği ile yeni Accord, sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor.

Honda Accord'un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa çıkacak.

Yeni Accord; platin beyaz, meteor gri, kristal siyah ve kuvars mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği 16 Ekim'de Honda bayilerinde yerini alacak.