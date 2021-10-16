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Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (EUROCHAMBRES) Genel Kurulu dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (EUROCHAMBRES) Genel Kurulu dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, 2022-23 yılları için Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Başkan Vekillerinin seçildiği toplantıda, Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildiğini bildirdi. - ANKARA

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