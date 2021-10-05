'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak - Haberler Ekonomi
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'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak

Tüm çalışanlara hitap eden yeni 'Her yer ofis' çalışma modeli, yapılan iş birliğiyle hayata geçiyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Tüm çalışanlara hitap eden yeni 'Her yer ofis' çalışma modeli, yapılan iş birliğiyle hayata geçiyor. Proje kapsamında, Bodrum Yalıçiftlik'te proje ortaklarının paydaşları ve çalışanlarına hizmet verilecek. Projenin ise gelecekte Hapimag'ın globale yayılan uluslararası bir modele dönüşmesi hedefleniyor.

Pandemiyle birlikte 'tatil ofis' kavramı tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Hibrit çalışma modeliyle imkanı olanlar, yeni teknolojiler sayesinde dünyanın en güzel noktalarında, deniz kenarında hem çalıştı hem de pandeminin oluşturduğu stresten kaçınabildi. Daha ortalama gelire sahip olan çalışanlara bu çalışma şekli uzak gibi görünse de artık imkanlar sağlanıyor. İş dünyasına yeni katılan bir terim olan 'Workation' yani 'tatil ve iş bir arada' modeliyle, çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. Dünya çapında kanıksanmış bir trend olmaya hazırlanan 'Her yer ofis' modeli Türkiye'de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice iş birliğiyle hayata geçiyor.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Workinton CEO'su Enis Cevahircioğlu ve STH Travel & Mice Başkanı Tolga Özbabacan'ın katıldığı imza töreninde projenin detaylarını aktardı.

"Çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor"

Pandemi döneminde en fazla değişen ve dönüşen alanların başında çalışma modellerinin geldiğini ifade eden Kerem Demirkol, "Sabit ofisler, yerini uzaktan ve hibrit çalışma modellerine bıraktı. İş dünyasına yeni katılan bir terim olan 'Workation' yani 'tatil ve iş bir arada' modeliyle, çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. Biz belki 10 yıl sonra Türkiye'de sahiplenmesi beklenen bu trend karşısında çıtayı biraz daha yükseğe çıkardık ve önemli bir iş birliğine imza attık. Dünya çapında kanıksanmış bir trend olmaya hazırlanan 'Her yer ofis' adını verdiğimiz iş modelini, Türkiye'de ilk olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. İş ortaklarımız ve onların değerli çalışanlarının, doğayla iç içe bir alandaki çalışma ortamında ihtiyaçlarını karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Verimliliği ve sinerjiyi artıracak bir projeye imza attığımızı düşünüyorum"

İnsanların yüz yüze buluşmaya duyduğu ihtiyacın her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan STH Travel & Mice Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Özbabacan, "Şirket kültürünün çalışanlar arasında gelişmesi, motivasyonlarının artması için çeşitli yöntemleri arayışımızı bu yaz Bodrum'da bulduk. Bu defa Türkiye'de hazır ofis denilince akla ilk gelen Workinton'la yollarımız kesişti. Biz misafirlerimizi, kurumsal müşterilerimizi, diğer ortaklarımız da üyelerini davet ederek, oteli, dünyanın en keyifli ofislerinden biri haline getirmeye karar verdik. Verimliliği ve sinerjiyi artıracak bir projeye imza attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık"

Pandemiyle beraber gelinen noktada iş yapış biçimlerinin ve çalışma modellerinin değiştiğine dikkat çeken Enis Cevahircioğlu, "Workinton olarak kurumlara benimsetmeye çalıştığımız bu çalışma kültürünü, pandemiden önce anlaşılmakta zorluk çekilirken şimdi yavaş yavaş benimsenmeye başladı. Dünyadaki dönüşümün de bir sonucu olarak geleceğin çalışma sistemi olarak hibrit ofis çözümümüzle hizmet veriyoruz. Bununla birlikte uzun zamandır bir parçası olduğumuz bu dönüşüm sürecinde yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirmeye de devam ediyoruz. Yaz dönemi boyunca üyelerimizi evlerden ve ofislerden çıkartıp sahil kenarlarında çalışma imkanı tanıdık. Sahil lokasyonlarımızla hem kurumlardan hem de üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu dönüşler sayesinde de 'beach ofis' konseptimizi bir seviye öteye taşıma cesareti elde etmiş olduk. Şimdi de bu ortaklıkla birlikte 'Her yer ofis' konseptini hayata geçiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak

'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak

'Her yer ofis' projesi Bodrum'dan dünyaya yayılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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