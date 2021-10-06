Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında 'helal belgelendirmede güven' konusu ele alındı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında "helal belgelendirmede güven" konusu ele alındı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen "Helal Belgelendirmede Güvenin Küreselleştirilmesi" temalı uluslararası konferans başladı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen "Helal Belgelendirmede Güvenin Küreselleştirilmesi" temalı uluslararası konferans başladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) proje finansmanı dahilinde yürütülen proje kapsamında organize edilen konferansın açılış oturumuna, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey temsilciler katıldı. Konferans 2 gün sürecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişten gelen standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve akreditasyon alanlarındaki tecrübelerini diğer İslam ülkeleriyle paylaştığını ve küresel seviyede işleyen bir helal kalite altyapısının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Helal belgeli ürünlerin uluslararası ticaretinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Tuzcu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından geliştirilen helal belgelendirme yaklaşımının en gerçekçi ve kapsayıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Tuzcu, HAK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa sürede sağladığı akreditasyon kararlarıyla 500'ün üzerinde helal belgesini akreditasyon güvencesi altına aldığı bilgisini verdi. Türkiye için asıl önemli olanın helal belgelendirmede güvenin sağlanması ve küreselleştirilmesi olduğuna işaret eden Tuzcu, HAK'ın akreditasyon faaliyetlerine ilave olarak eğitimler de düzenlediğini anlattı. Tuzcu, SMIIC ve HAK arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde HAK'ın bir eğitim üssü haline getirileceğini ve SMIIC helal kalite altyapısı alanında uzmanlaşmış insan kaynağına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

 Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Meral Akşener Engin Altay Mustafa Şentop
Magazin Kubilay Aka Mustafa Keser
Spor Muslera Ersun Yanal Marcao Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında 'helal belgelendirmede güven' konusu ele alındı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:02:58. #1.11#