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Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek - Haberler Ekonomi
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