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Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu, 1 devlet tahvilinin ihalesini gerçekleştirecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu, 1 devlet tahvilinin ihalesini gerçekleştirecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 8 ay (238 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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