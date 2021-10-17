Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri