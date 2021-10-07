Hazine nakit gerçekleşmeleri - Haberler Ekonomi
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 32 milyar 863 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 32 milyar 863 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 110 milyar 969 milyon lira, nakit giderleri 144 milyar 232 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 131 milyar 418 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde 32 milyar 863 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 126 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 8 milyar 623 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 78 milyon lira düşüş görüldü.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri
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