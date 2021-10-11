Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli, 1396 kilogram altın karşılığı altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 10 bin 204 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.
AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri