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Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 17,7 milyar lira

AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi
Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 17,7 milyar lira

Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 17,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 17,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri
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