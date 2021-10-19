Hazine 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 914 milyon 500 bin lira tutarında sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 1 milyar 914 milyon 500 bin lira tutarında, 20 Ekim 2021 valörlü, 18 Ekim 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.