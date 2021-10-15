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Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trouw Nutrition açıklamasına göre, hızla artan dünya nüfusuyla birlikte hayvansal gıdalara olan talep de gün geçtikçe artıyor. Bu noktada hayvanların sağlıklı gelişimi de insan sağlığı için önem taşıyor. Hayvanların toksin ve bakteri ihtiva eden yemlerle beslenmesi, yanlış antibiyotik kullanımı hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme rutininde, hayvansal besin tüketimi önem taşıyor. Hem protein hem de vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan et, süt, yumurta, balık gibi besinleri doğru kaynaklardan güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak içinse hayvancılık sektörüne görev düşüyor. Trouw Nutrition, 100 yıllık global tecrübesi ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiği ürünleri sayesinde hayvanların sağlıklı gelişimine ve Türkiye'nin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörler olduğunu belirterek, "Toksin içeren yemle beslenen hayvanlarda; canlı ağırlıkta azalma, performans kayıpları, nihai ürün kalitesinde bozulma ve bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Belirli küfler tarafından üretilen mikotoksinler ile mücadele yem güvenliği ve dolayısıyla sağlıklı gıda için büyük önem taşıyor. Trouw Nutrition olarak biz gıda üretiminin önemli basamaklarından biri olan yem güvenliğini sağlama hedefimiz doğrultusunda Mycomaster cihazımız ve MasterLab laboratuvarımızda yapılan analizlerle mikotoksin riskinin tespiti ve azaltılması yönünde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Düşük yem hijyeni hayvan ve insan sağlığı için risk oluşturuyor"

Mikotoksinleri sahada doğru bir şekilde ve dakikalar içinde analiz etmeye olanak sunan ve bu sayede ham madde yönetimine de imkan tanıyan Mycomaster analiz cihazı ile riski kısa sürede belirlediklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Geleceği besleme misyonumuz çerçevesinde MasterLab laboratuvarımızda küf ve mikotoksin kontaminasyon miktarının belirlenerek kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesinden, stres testi analizlerine kadar pek çok konuda hizmet sunuyoruz. Artan dünya nüfusunun sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hayvanların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve optimum verim için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Hayvan yemleri, Enterobakter, küf ve maya gibi mikroorganizmalar tarafından bozulma veya kontamine olma riskiyle karşı karşıyadır. Bir bakteri türü olan Salmonella hayvansal ürünlerden insanlara geçerek gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor.

Düşük yem hijyeni bu bakımdan hayvan ve insan sağlığı için risk oluşturuyor. Yemin kalitesini kontrol etmek içinse analiz yapmak gerekiyor. Sağlıklı gıda üretimi adına öncellikle hayvanların sağlıklı yem tüketmeleri gerektiğine inanan bir firma olarak yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak ve bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin laboratuvara gerek kalmadan besin içeriklerinin yerinde ve hızla analiz edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hayvanlarda yanlış besleme nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını ve kayıpları önlemeye katkıda bulunuyoruz."

"Antibiyotik kullanımının sınırlandırılması büyük önem taşıyor"

Köse, gıda sağlığı ve güvenliği açısından antibiyotik direnci konusunun son derece önemli olduğunu belirterek, yoğun ve yanlış antibiyotik kullanımının ilaca dirençli bakterileri egemen hale getirdiğini ifade etti.

"Antimikrobiyal direnç olarak adlandırılan bu durumdan kurtulabilmek adına antibiyotik kullanımının sınırlandırılması hem hayvan hem de insan sağlığını desteklemek için büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenen hayvanların antibiyotiğe olan ihtiyacı da azalabiliyor." ifadelerini kullanan Köse, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilir hayvancılığı ve yem güvenliğini odağına alan bir şirket olarak hayata geçirdiğimiz LifeStart konseptimiz ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyoruz. LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun, keçi mamalarımız ve civciv yemlerimiz ile geleceğin sağlıklı hayvanlarının yetiştirilmesine yardımcı oluyoruz. Bu bilimsel yaklaşım bize hayvanın erken dönem beslemesine yatırım yapmanın hayvanın potansiyeli ve yaşam boyu performansı üzerinde yoğun ve uzun süreli etkileri olduğunu gösteriyor.

Bunun yanında yetiştiricilerin sahadaki problemlerini birebir çözmek, ihtiyaçlarına destek olabilmek adına teknik ekiplerimizin uzmanlığından ve şirketimizin inovatif, çözüm odaklı yaklaşımlarından yoğun olarak faydalanıyoruz. Ayrıca çiftliklerimizin kullandığı ham maddelerin kalitesini daha iyi takip edebilmeleri için Ankara'da bulunan laboratuvarımızdan da faydalanıyor; çiftliklere besin madde ve toksin analizi desteği de sunuyoruz."

Köse, hayvanlar için vitamin ve mineral desteğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Çiftlik ve kümes hayvanlarının verimlilikleri, sağlıklı gelişebilmeleriyle paralel olarak ilerliyor. Sağlıklı gelişimin yolu ise diğer tüm besinsel öğelerin yanı sıra vitamin ve minerallerin güvenilir kaynaklardan yeterli bir şekilde alındığı doğru besleme yöntemlerinden geçiyor. Geniş ürün portföyümüz ile kümes ve çiftlik hayvanlarının sağlıkla gelişebilmelerine ve yaşam boyu yüksek performans gösterebilmelerine katkı sağlıyoruz. Yüksek kaliteli kaynaklar ile hayvan ve gıda güvenliğinin sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat - Haberler Ekonomi
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