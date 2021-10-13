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Havza damaklara hitap edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havza damaklara hitap edecek

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimini arttırarak ilçe ekonomisine katkı sunması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.

HAVZA, SAMSUN (İHA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimini arttırarak ilçe ekonomisine katkı sunması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İnönü Mahallesi'nde kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimi yapan Ümmet ve Kezban Aktaş çiftini imalathanelerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bir süre kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimi hakkında Aktaş çiftinden bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde özelikle kırsal mahallelerimizde bolca üretilen ve kış aylarında tüketilen her iki üründe doğal ve katkısız olması nedeni ile sağlık açısından oldukça önemli. Özellikle mahallelerimizde bayanlar tarafından geleneksel yöntemler ile üretilmekte. Birçok kişi bu ürünlere rağbet gösteriyor. Kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimini arttırarak ilçe ekonomisine katkı sunması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Onur konuğu olduğumuz 6. Samsun Tarım Fuarı'nda halkımıza hediye olarak dağıttığımız şeker pancarı pekmezine halkımızın gösterdiği rağbet Havza'nın bu pazarda söz sahibi olacağının göstergesidir" diye konuştu. - SAMSUN

Havza damaklara hitap edecek

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